- Armata ucraineana va trebui sa mobilizeze mai putini oameni decat se astepta initial pentru a respinge invazia Rusiei, a declarat vineri noul comandant al trupelor Kievului, generalul Oleksandr Sirski, citat de Reuters. Poziția lui Sirski este neașteptata, in contextul in care toți oficialii ucraineni…

- Razboiul din Ucraina, unde trupele ucrainene in retragere au reușit doar sa incetineasca inaintarea Rusiei, ii forțeaza pe liderii occidentali - de la Londra, Washington, Paris și Bruxelles - sa se pregateasca de esecul forțelor armate ucrainene, ramase fara armele și munițiile de care au nevoie, se…

- Propunerile Uniunii Europene de a redistribui miliarde de euro generate de dobanzile activelor rusesti inghetate sunt contestate de catre unele banci occidentale, care se tem ca acest lucru ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat surse de rang inalt din sectorul de profil, citate Reuters…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia razboiului dintre Ucraina si Rusia,…

- Ucrainenii au multe motive de ingrijorare in momentul in care razboiul cu Rusia intra in al treilea an, iar criza de muniție și de militari se simte tot mai puternic, dar campania din Marea Neagra reprezinta un punct luminos și ofera incredere, arata o analiza CNN.Miercuri, Serviciul de informații al…

- Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj, dupa ce fragmente ale unei drone Shahed au fost gasite in apropiere de granița moldo-ucraineana. Șefa statului a postat un mesaj pe X, in care a condamnat atacurile Rusiei impotriva Ucrainei.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Ministrul francez al Armelor, Sebastien Lecornu, a lansat joi, la Paris, o „coaliție artilerie” ce vizeaza intarirea capacitaților militare ale Ucrainei in fața Rusiei. O ceremonie la care omologul ucrainean al lui Lecornu a asistat prin videoconferința, neputand veni personal din motive de securitate.23…