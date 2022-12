Unde a descoperit Petre Daea reduceri la carnea de porc, oricum ”cea mai ieftină” din Europa Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca Romania are cel mai mic preț la carnea de porc din Europa și in niciun caz nu sunt motive sa se scumpeasca in perioada urmatoare. Din contra, au inceput sa apara și reduceri la comercianți. Ministrul spune ca nu este cazul ca populația sa se sperie și sa intre in panica pe motiv ca prețurile la carne vor crește spectaculos inainte de Sarbatori, sunt mai degraba speculații ale unora sau altora care vor sa profite pe fondul cererii ridicate din partea consumatorilor. In niciun caz nu se va ajunge la 50-60 lei/kg, cum s-a zvonit in piața, a mai afirmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

