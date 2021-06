Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii straini care atesta ca sunt vaccinati anti-COVID-19 cu schema completa cu unul dintre vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Janssen, precum si cu vaccinurile chinezesti Sinopharm si Sinovac-Coronavac... The post Persoanele vaccinate cu schema completa pot intra in Spania fara restricții…

- Autoritațile franceze iau in calcul de a permite vaccinarea cu serul AstraZeneca persoanelor cu varste sub 55 de ani, in urma semnarii unui document pe proprie raspundere, in cazul in care autoritatea sanitara isi da acordul in acest sens, in vederea cresterii ratei de utilizare a acestui vaccin, care…

- Compania americana Johnson & Johnson a cerut producatorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 sa i se alature in eforturile ce vizeaza studierea riscurilor de cheaguri sangvine asociate utilizarii acestor seruri, a anuntat cotidianul The Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Ministerul Sanatatii din Spania ia in considerare sa administreze dozele de rapel ale vaccinurilor anti-COVID produse de Pfizer si Moderna la opt saptamani dupa prima doza, in cazul persoanelor sub 80 de ani, pentru a maximiza astfel numarul rezidentilor care sunt vaccinati cu cel putin o doza, a raportat…

- Compania americana Johnson & Johnson a cerut producatorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 sa i se alature in eforturile ce vizeaza studierea riscurilor de cheaguri de sange asociate utilizarii acestor seruri, a anuntat vineri cotidianul The Wall Street Journal. AstraZeneca, afectata la randul ei…

- Un reportaj realizat de jurnalistii CNN arata ca gruparile infracționale active pe asa-numitul “internet ascuns” sau dark web profita de pandemie si fac profituri insemnate prin scoaterea la vanzare a ceva ce, teoretic, nu se poate vinde deocamdata persoanelor private: vaccinurile anti-COVID, scrie…

- Spania a reluat miercuri vaccinarile anti-COVID-19 cu AstraZeneca, intrerupte la 15 martie din cauza posibilelor efecte adverse, pe fondul cresterii cazurilor de COVID, cu cateva zile inainte de Sarbatorile Pastelui catolic, informeaza Agerpres. Autoritatile centrale si regionale din Spania au extins…

- Anunțul a fost facut vineri de premierul Boiko Borisov, la o zi dupa decizii similare anunțate de Danemarca, Islanda si Norvegia.”Am dispus oprirea vaccinarilor cu AstraZeneca pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) elimina orice dubiu privind inocuitatea sa”, a precizat șeful Guvernului…