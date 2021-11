Stiri pe aceeasi tema

- Nuclearelectrica anunta avansarea Proiectului Unitatilor CANDU 3amp;4: in cadrul actualei Etape Pregatitoare, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, Membra a grupului SNC Lavalin si Autoritatea de Proiectare a Unitatilor 3amp;4 si OEM Candu Producatorul Original…

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, faptul ca a semnat contractul de finanțare pentru prima etapa a unui nou spital modular. „Dragi constanțeni, am semnat contractul de finanțare pentru un nou spital modular (prima etapa a acestuia), ce va crește capacitatea…

- Franta va relansa constructia de reactoare nucleare pentru a-și asigura independenta energetica si pentru a indeplini obiectivele climatice, a anuntat presedintele Emmanuel Macron. “Pentru a garanta independenta energetica a Frantei, pentru a garanta aprovizionarea electrica a tarii noastre si a ne…

- Care sunt beneficiile, dar și care sunt riscurile pe care le presupune construcția in premiera mondiala a unei centrale nucleare bazate pe tehnologia minireactoarelor in țara noastra, explica pentru Libertatea profesorul universitar dr. Ionuț Purica, expert in domeniul nuclear și fost președinte al…

- Statele Unite și Romania vor coopera pentru realizarea unei centrale bazata pe mici reactoare nucleare modulare (SMR), iar planurile includ construirea a șase astfel de unitați in țara noastra, potrivit unui comunicat al Casei Albe.Romania vrea sa devina hub regional de producție și operare in domeniul…

- Au inceput lucrarile pregatitoare pentru construirea unui nou drum expres, al doilea din tara, intre Braila si Galati, proiect ce va fi executat de un constructor roman. Contractul, de aproximativ 400 de milioane de lei, pentru cei 11 kilometri de sosea rapida, a fost semnat in aprilie, iar termenul…

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunta ca a fost semnat contractul pentru execuția lucrarilor care vor revitaliza lunca Someșului. Vor fi executate lucrari de modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile raului.„Am semnat contractul pentru execuția lucrarilor din cadrul…