- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 22.04.2024, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 145/10.06.2022, pentru…

- Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, anunța ca a semnat pentru proiectarea și execuția lucrarilor de reconfigurare a parcarii de pe strada C.R. Vivu care deservește blocurile 1, 2, 4 și 8, unde vor exista 144 de locuri de parcare la sol. Potrivit edilului, acest amplasament nu era potrivit pentru…

- Proiectul pentru renovarea energetica a caminului liceului din Navodari a fost inclus in lista publicata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru proiectele aprobate si finantate din PNRR. In cursul anului 2024. Primaria Navodari va elabora proiectul tehnic. De asemenea,…

- O cladire moderna pe doua niveluri, noi sali de clasa adaptate celor mici, cu cabinet medical modern, spații exterioare de joaca amenajate și totodata mai multe locuri pentru copiii din Seleuș, comuna Daneș, se vor realiza in urma implementarii unui proiect finanțat prin Programul "Regiunea Centru"…

- DEMERS… Consiliul Județean Vaslui a ciștigat proiectul “Intervenție de urgența la monumentul istoric Podul Doamnei, comuna Costești”. Instituția a semnat contractul de finanțare cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) in cadrul Apelului de finanțare pentru punerea in siguranța a monumentelor istorice…

- Anunt de presa: “Smart Lighting in Municipiul Baia Mare”- Municipiul Baia Mare a semnat in 19.12.2023 cu Administratia Fondului de Mediu contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul “Smart Lighting in Municipiul Baia Mare”

- Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a semnat marți contractul de finanțare pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa in satele Braiești, Baișești, Cornu Luncii și Sasca Noua. Contractul are o valoare de 14 milioane de lei și a fost semnat la Ministerul Dezvoltarii de primarul Gheorghe ...

