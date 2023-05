Undă verde pentru Legea care lasă CEO fără mii de angajați Unda verde pentru Legea care lasa CEO fara mii de angajați. Se estimeaza ca numarul celor care s-ar putea pensiona de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) in baza Legii 197 din 2021 va fi intre 3.000 și 4.000. Legea nu era luata in considerare de catre casele de pensii. Instanța suprema a fost sesizata de Curtea de Apel Suceava cu privire la interpretarea și aplicarea actului normativ. Inalta Curte de Casație și Justiție a emis recent o decizie prin care impune aplicarea Legii 197 in sensul reducerii cu 13 ani a varstei de pensionare la CEO și la alte companii din domeniul minier și energetic.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

