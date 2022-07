Undă verde pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Contractul pentru tronsonul 3 Cornetu-Tigveni a fost deblocat! CNSC a respins contestația impotriva caștigatorului desemnat inițial de CNAIR pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 Cornetu-Tigveni a autostrazii Pitești – Sibiu. Astfel s-a deblocat contractul de execuție al celui mai lung și mai dificil segment al autostrazii, contract care fusese blocat de contestații. Potrivit contractului in valoare de 5,32 miliarde de lei (fara TVA), finanțat din fonduri europene nerambursabile, pe traseul secțiunii Cornetu-Tigveni vor fi construite: – 95 de poduri și pasaje – un tunel cu doua galerii independente in lungime de 1.7 km/ galerie – 2 noduri rutiere (Cornetu… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

