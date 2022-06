Undă verde pentru achiziția a 32 de avioane de luptă. Când sosesc în România primele F-16 din lot Legea prin care se dorește inzestrarea armatei romane cu 32 de avioane F-16 a primit aviz pozitiv din partea Consiliului Legislativ, primele unitați putand fi livrate pana la finalul acestui an. Secretariatul General al Guvernului a trimis la sfarșitul saptamanii trecute, spre avizare, proiectul de lege referitor la achiziția aeronavelor in cadrul programului „Avion multirol al Forețelor Aeriene”. Marți, reprezentanții Consiliului Legislativ au decis favorabil, recomandand insa reanalizarea unui articol din cauza ca nu reiese foarte clar cine ar trebui sa fie semnatarul contractului. La sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

