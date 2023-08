Una zic, alta fac! Finanțele continuă cu acordarea de facilități fiscale In timp ce premierul Marcel Ciolacu vorbește de restrangerea de facilitați fiscale, ministrul Marcel Boloș da ordine prin care anumite entitați iși vor primi inapoi TVA-ul platit. Care e tot o facilitate fiscala. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pregatește un ordin de ministru pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitațile nonprofit, pentru care se aplica scutirea de taxa conform art. 294 din Codul fiscal. Aceasta este o facilitate fiscala pentru ca TVA este o taxa de consum aplicata la majoritatea bunurilor și serviciilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

