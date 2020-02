Una dintre victimele accidentului mortal de la Balș, cunoscut consumator de droguri Polițiștii au reușit cu greu, la ore bune de la producerea accidentului rutier, noaptea trecuta, la Balș, sa identifice toate victimele cumplitului accident in care toți cei patru tineri care se aflau intr-un autoturism Dacia Logan au decedat. Una dintre victime este Vasile Padurețu, un cunoscut consumator de droguri, cercetat și condamnat in trecut, alaturi de fiul unui procuror din Olt, pentru trafic și consum de stupefiante, și „pe cont propriu“ pentru ultraj. Acesta era pasager in Logan-ul care noaptea trecuta a intrat frontal intr-un tir, dupa ce șoferul autoturismului, un baiat de 24 ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

