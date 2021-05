Una dintre ieşirile de la staţia de metrou Ştefan cel Mare va fi închisă, începând de luni Una dintre caile de acces de la statia de metrou Stefan cel Mare va fi inchisa, incepand de luni, accesului calatorilor pentru lucrari de refacere a finisajelor. „Metrorex informeaza ca, in perioada 10.05 – 21.05.2021 (inclusiv in zilele de week-end, 15.05-16.05.2021), la statia de metrou Stefan cel Mare, situata pe Magistrala 1 se vor realiza lucrari de refacere a finisajelor accesului A (iesirea spre Sos. Stefan cel Mare)”,potrivit unui comunicat de presa al Metrorex. Astefl ca traficul pietonal la accesul A (cu scara rulanta) al statiei de metrou Stefan cel Mare va fi inchis. Lucrarile de refacere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

