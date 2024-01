Una dintre cele mai mari fabrici din Timișoara s-a închis brusc! Muncitorii au găsit porțile închise Una dintre cele mai mari fabrici din Timișoara și cel mai mare producator contoare pentru energie si gaze din Romania are un sfarșit trist! Luni, 8 ianuarie, cei aproape 500 de angajați ai fabricii timișorene AEM nu ai mai putut intra la lucru, porțile fiind incuiate. Fabrica era deconectata de la energia electrica, iar singurul paznic, de la poarta principala, rezista cu greu frigului, incalzindu-se cu o aeroterma alimentata de un generator. Unii dintre angajați au reușit, cu grei, sa ia legatura cu cei de la resurse umane, iar unii dintre ei și-au depus lichidarea. Cei mai puțin norocoși nu… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

