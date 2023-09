Stiri pe aceeasi tema

- Exploratorul american de peșteri care a fost prins la 3.300 de metri sub pamant in Turcia a fost mutat mai aproape de suprafața și este de așteptat sa fie salvat pana marți dimineața, au declarat salvatorii, potrivit agerpres.ro. Videoclipul, provenit de la o echipa maghiara, trimisa pentru a-l salva…

- Salvatorii depuneau eforturi duminica pentru salvarea unui speolog american care a ramas blocat la o adincime de peste 1.000 de metri intr-o pestera din sudul Turciei, reusind sa-l transporte jumatate din distanta pina la suprafata, informeaza Reuters. Mark Dickey, in virsta de 40 de ani, a suferit…

- Peste 150 de salvatori se straduiau joi sa ajunga la un cercetator american care s-a imbolnavit si a ramas blocat la aproximativ 1.000 de metri sub pamint, intr-o pestera pe care o explora in sudul Turciei, relateaza Reuters. Mark Dickey, in virsta de 40 de ani, se afla intr-o misiune internationala…

- Echipe speciale intervin și fac tot ce este posibil ca sa salveze un american blocat in a treia cea mai adanca peștera din Turcia, dupa ce i s-a facut rau, a anunțat Federația Turca de Speologie.

- ”In data de 01.08.2023, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-au prezentat pe sensul de intrare in tara, doi cetateni romani, care conduceau doua ansambluri rutiere inmatriculate in Romania si transportau diverse bunuri in regim de coletarie, pe ruta Bulgaria-Romania-Germania. Cu…

- Organizatorii UNTOLD festival au asigurat ca au luat toate masurile pentru a proteja gazonul de pe Cluj Arena ,,Am reușit in colaborare cu Consiliul Județean Cluj și cu echipa de fotbal, sa convenim faptul ca nu vom face montaje pe gazon. Am intrat in stadion din 17 iulie și am reușit sa nu atingem…

- Peste 500 de domnițe și cavaleri din Turcia, Bulgaria, Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Romania vin la Suceava, in perioada 17-20 august 2023, la Festivalul Medieval „Ștefan cel Mare", ediția a XVII-a.Organizatorii, Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, ...