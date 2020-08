Stiri pe aceeasi tema

- "Este un om care merita sa aiba aceasta propunere. Vom vedea ce se va intampla, daca președintele il va propune tot pe Ludovic Orban premier. Vom intra la vot. Va fi un guvern ce nu va putea da Ordonanțe de Urgența", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3. Citeste si Grindeanu, despre votul pe…

- In cazul in care motiunea de cenzura va trece luni de votul Parlamentului, liderul PSD, Marcel Ciolacu, il va propune pentru functia de premier pe Leonardo Badea, fost parlamentar PSD, in prezent viceguvernator al Bancii Nationale, noteaza Adevarul. Absolvent al Facultatii de Finante la ASE Bucuresti,…

- Marcel Ciolacu nu a dezvaluit cu nicio ocazie numele pe care il are in vedere, insa Antena 3 a relatat, pe surse, ca ar fi vorba de Leonardo Badea, fost deputat și senator PSD, actual viceguvernator la BNR. Leonardo Badea a fost senator de Dambovița pentru legislatura 2012–2016, și deputat…

- PSD insista și forțeaza dublarea alocațiilor in ciuda atenționarilor guvernului ca nu exista bani la buget pentru un asemenea efort. In Comisia pentru munca au fost doua voturi "impotriva" ale PNL, doua abtineri de la USR, iar restul membrilor Comisiei au votat pentru raportul de respingere a OUG.…

- CHIȘINAU, 12 aug - Sputnik. Consiliul Suprem de Securitate se reunește astazi, la ora 09:30, in ședința. Se va discuta mai intai de toate despre seceta care a provocat pagube importanta in sectorul agriculturii, dar și despre pandemie. © Sputnik / Miroslav Rotari Igor Dodon a comentat decizia Curții…

- Conducerea Parlamentului a luat act joi de încheierea termenului de depunere a candidaturilor pentru cele 5 instituții la care Legislativul trebuie sa numeasca oameni în funcții. Negocierile parlamentare pentru numiri importante la 5 instituții cheie sunt aproape de final. Surse politice…

- Romania trebuie sa iși identifice, intr-o analiza sectoriala, domeniile cu avantaj competitiv și sa fie susținute intr-un mod echitabil, iar planul de relansare economica trebuie structurat in mai multe etape, pentru ca vom avea consecințe și intervenții in economie, in funcție de dinamica evoluțiilor…

- Universitatea „Valahia” din Targoviste anunta scoaterea la concurs a unui numar de 300 de mobilitati Erasmus Plus derulate in 54 de universitati dintr-un numar de 12 state ale Uniunii Europene.