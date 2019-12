Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca intentia Guvernului este de a creste varsta de pensionare pentru politisti, conformAgerpres. „Intentia noastra este foarte clara: de a creste varsta de pensionare. Cand s-a modificat prin OUG sistemul acesta nesimtit de calcul al pensiilor pentru sefimea din zonele respective, s-au pensionat din zona MAI mii de cadre The post Una din soluțiile Guvernului ar fi sa creasca varsta de pensionare pentru polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .