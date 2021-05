Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Oamenii de știința din Marea Britanie și Elveția au efectuat o serie de experimente pe șoareci. Biologii au studiat modul in care coronavirusul patrunde in creier și au identificat ce tipurile de deteriorari poate provoaca acolo. Rezultatele obținute explica din ce cauza…

- AC Milan a anuntat, joi, ca i-a prelungit contractul fotbalistului suedez Zlatan Ibrahimovici. “Atacantul suedez va continua sa joace in echipamentul rosu-negru in sezonul viitor”, se arata pe site-ul gruparii. Ibrahimovici a jucat paca acum in 130 de meciuri pentru AC Milan si a inscris…

- Daca ne-am gandit ca acestui articol vestimentar formal ii lipsește un pic de fantezie, a fost fara sa ne bazam pe lecțiile de stil pe care ni le ofera fashionistele, care fac din camașa un adevarat obiect al dorinței. Dar cum se remarca purtand camașa diferit? Deoarece poate inspira cu... The post…

- Alimente pentru creier. Consumul de kefir, usturoi sau napi este recomandat de doctorul american David Perlmutter, in cea mai recenta carte a sa, pentru menținerea creierului intr-o forma buna. In Statele Unite este in voga un curent care vizeaza tratarea bolilor neurologice prin grija acordata la ceea…

- Se pot realiza programari pe platforma electronica conform noilor reguli.Cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, pe platforma electronica se pot realiza programari pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, ca urmare a eliminarii restrictiei de varsta.Vaccinul se adreseaza persoanelor cu…

- Marti, 2 martie, de la ora 17.00 (ora Suediei) si 18.00 (ora Romaniei), pe canalele online, va avea loc o conferinta, in limba engleza, despre provocarile erei digitale in teatrul romano-suedez, intitulata „Decameronul, ca spectacol digital. Despre teatrul romano-suedez, in vreme de pandemie" /„ The…

- Intr-un studiu publicat in anul 2012 in revista „Biological Psychiatry", cercetatorii au ajuns la concluzia ca intamplarile stresante din viața noastra, cum ar fi divorțul sau pierderea locului de munca, afecteaza chiar și creierul persoanelor sanatoase, diminuandu-le capacitatea de a ...