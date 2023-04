Vulcanul Siveluci, situat in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat al Rusiei, a erupt marti dimineata aruncand in atmosfera o coloana de cenusa cu o inaltime de 10 kilometri, ceea ce reprezinta o amenintare sporita pentru traficul aerian. Echipa de raspuns la eruptia vulcanica din Kamceatka (KVERT) a emis o notificare Cod rosu catre aviatie, subliniind […] The post Un vulcan a erupt in Rusia. Cod roșu pentru aviație, dupa formarea unei coloane de cenusa cu o inaltime de 10 kilometri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .