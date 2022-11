Potrivit unui studiu, realizat de cercetatorii de la Universitatea Harvard, virusul varicelei și al zonei zoster marește riscul de accident vascular cerebral și probleme cardiovasculare. Majoritatea oamenilor s-au infectat de-a lungul vieții cu virusul varicelei și zonei zoster (VSV). Inițial, prima infecție cu acest virus foarte contagios are loc in copilarie sub forma varicelei. Dupa aceasta, VSV persista latent in corpul omului, ascuns in interiorul celulelor. In circumstanțe inca necunoscute complet, VSV poate din nou sa se multiplice și sa provoace o boala numita zona zoster, transmite Futura…