Un violator din Botosani condamnat la închisoare a fost prins după 16 ani în Marea Britanie Un barbat din Botosani, condamnat pentru viol in Romania a fost reținut de Serviciul de Imigrari și va fi expulzat in țara, dupa 16 ani de cand a fost condamnat. Acesta traia in Corby, Marea Britanie de ani buni. Potrivit unei publicației britanice, Ionuț V. va fi expulzat nu pentru ca ar fi fost gasit pe lista celor dați in urmarire, ci pentru ca ar fi incalcat normele celor de la Imigrari și nu a anunțat noua adresa la care locuia. Prin urmare, el a fost arestat miercuri, 17 august, in urma unei operațiuni comune a poliției din Northamptonshire și a ofițerilor de la Serviciul de Imigrari. Astfel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

