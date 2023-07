Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul facea parte din programul de promovare a turismului in țara și a costat guvernul filipinez 900.000 de dolari, informeaza AFP, citata de Agerpres.Ministerul Turismului din Filipine a retras un videoclip care trebuia sa promoveze turismul, intrucat acesta includea imagini cu locuri aflate…

- Regele Charles a organizat o recepție la Palatul Buckingham pentru a sarbatori cea de-a 75-a aniversare de la inceputul sosirii „generației Windrush” de migranți, de dupa razboi, in Marea Britanie, din Caraibe, potrivit Reuters. Familia regala britanica marcheaza 75 de ani de la sosirea „generației…

- Baraj imens pe raul Nipro, langa Herson, aruncat in aer. Rusia si Ucraina se acuza reciproc Un imens baraj din epoca sovietica din partea din sudul Ucrainei controlata de Rusia a fost aruncat in aer marti, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit fortelor ucrainene si ruse. Ambele parti…

- La sfarșitul lunii mai, Guvernul a aprobat noul Contract-cadru care va intra in vigoare de la 1 iulie 2023 și care va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Astfel, in asistența medicala…

- Coaliția de guvernare a crezut ca mai reușește inca o data sa le rada in nas profesorilor, aruncandu-le doua vouchere de cate 1.000 și 1.500 de lei – chiar de numai 500 de lei, pentru personalul nedidactic din unitațile de invațamant – despre care, oricum, azi se poate spune ca se dau și, maine, se…

- La mai bine de o saptamana dupa anuntul expulzarii, un grup de diplomati germani a parasit luni Rusia, a anuntat Ministerul de Externe de la Berlin, informeaza dpa, citat de Agerpres.Guvernul de la Moscova a anuntat saptamana trecuta ca peste 20 de membri ai personalului diplomatic german vor trebui…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Guvernul german analizeaza o posibila eliminare a interdictiei de intrare in tara impusa turistilor din China, una dintre ultimele masuri introduse pentru a opri raspandirea coronavirusului SARS-COV-2, aflata inca in vigoare, transmite DPA."O eliminare completa a acestei ultime restrictii cu privire…