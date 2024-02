Stiri pe aceeasi tema

SPV inca merge greu și nu ințeleg de ce nu se pot realiza niște servere așa de mari, incat sa nu stai 5 minute sa ți se invarta cerculețul ala pe ecranul calculatorului, astfel incat sa intri instant in diverse aplicații pe care le are ANAF, a declarat Lucian Heiuș, fost șef ANAF, actual vicepreședinte…

Comerciantii mici si mijlocii din Romania au probleme cu e-Factura. Vicepreședintele unei asociații de profil spune ca site-ul Ministerului de Finante s-a blocat "de nenumarate ori"

- Comerciantii mici si mijlocii din Romania intampina o serie de probleme in ceea ce priveste e-Factura, iar site-ul Ministerului de Finante s-a blocat „de nenumarate ori”, declara vicepresedintele Asociatiei Nationale a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR), Feliciu Paraschiv.

- Ilie Sarbu, socrul lui Victor Ponta, a fost numit in consiliul de administrație al Romsilva. Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost numit in Consiliul de Administrație la Romsilva, funcție pentru care va lua aproximativ 7.300 de lei lunar. Pana in octombrie, fostul…

- Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost numit in Consiliul de Administrație la Romsilva, funcție pentru care va lua aproximativ 7.300 de lei lunar. Pana in octombrie, fostul ministru a fost vicepreședinte al Curții de Conturi.

- Reprezentantii ANAF au facut publice, sambata, date privind utilizarea sistemului RO e-Factura, introdus incepand cu anul 2021 optional sau pentru anumite categorii de produse, considerate cu risc fiscal ridicat. ”De la 1 noiembrie 2021 si pana in prezent au fost transmise un numar de peste 73 de…

- Expertul in securitate energetica Cosmin Pacuraru avertizeaza, intr-un interviu pentru „Adevarul”, ca securitatea energetica a Romaniei e in pericol, iar opinia sa nu e singulara. Recent, un audit realizat de Curtea de Conturi arata ca Romania si-a pierdut independenta energetica.