- Variola maimuței, aparuta prima oara in Africa, a fost depistata in Europa și America de Nord la inceputul lunii mai, iar in Romania a fost confirmat primul caz pe 13 iunie. Pana in prezent, in țara noastra au fost confirmate patru cazuri, toate in București. Starea pacienților este buna, a transmis…

- Primele cazuri confirmate de variola maimutei au fost depistate la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord. Autoritațile sanitare la nivel mondial se tem ca maladia s-ar putea propaga in Africa de Vest, dar și in restul lumii. Boala se manifesta prin febra, dureri de cap, dureri musculare,…