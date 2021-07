Stiri pe aceeasi tema

- Nicio persoana nu a fost ranita dupa ce un vapor de tip cargo a fost atacat sambata in Oceanul Indian, intr-un atac pe care surse israeliene de securitate citate de publicația Haaretz il pun in seama Iranului. Potrivit platformei de informatii Marine Traffic, nava CSAV Tyndall, care calatorea sub pavilion…

- Un vapor de tip cargo detinut de Israel a fost atacat sambata in Oceanul Indian, transmite Agenția dpa, citata de Agerpres. Incidentul nu s-a soldat cu raniti, a relatat publicatia Haaretz, citand surse israeliene de securitate. Conform sursei citate, Israelul pune pe seama Iranului acest atac. Potrivit…

- Israelul nu este o tara, ci o baza terorista impotriva natiunii palestiniene si altor natiuni musulmane, a declarat vineri ghidul suprem iranian Ali Khamenei, potrivit AFP si Reuters. ''A combate acest regim despotic inseamna a lupta contra opresiunii si terorismului si este o datorie publica…

- Fortele saudite au distrus marti o ambarcatiune incarcata cu explozibili in largul portului Yanbu, aproape 870 km vest de Riad pe coasta Marii Rosii, potrivit Ministerului Apararii saudit, citat de France Presse. Incidentul intervine in timp ce luptele s-au intensificat in Yemen intre fortele guvernamentale…

- Teheranul considera ca Israelul este vinovat pentru incidentul produs duminica la centrala de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a anuntat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, care a promis razbunare, transmite Reuters. Autoritatile iraniene au descris incidentul…

- Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene – transmite EFE. Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca, potrivit unor…