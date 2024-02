Stiri pe aceeasi tema

- Ultima luna de iarna a inceput cu vreme de primavara. In unele zone s-au inregistrat chiar și 15 grade Celsius. Meteorologii anunța insa ca in acest weekend tabloul se schimba. Vor fi ploi, ninsori și lapovița in aproape toata țara. La inceputul saptamanii urmatoare insa, un aer tropical va aduce in…

- Urmeaza temperaturi neobișnuite in Romania, iar vremea se va schimba radical, a anuntat Elena Mateescu, directorul ANM."Constatam o creștere și in aceste zile a valorilor de temperaturi, pentru ca deja ieri, ultima zi din luna ianuarie, a adus 12 grade Celsius la Patarlagele, 8 grade la stația București…

- Vremea se schimba radical in Romania. Trecem de la ger, la temperaturi de primavara. Directorul ANM, Elena Mateescu, a prezentat prognoza meteo pentru inceputul lunii februarie.Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca luna februarie va avea temperaturi mai mari decat cele normale. „Vorbim,…

- In fața unei puternice reveniri a iernii, Romania se pregatește pentru un nou episod de vreme extrema. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat o prognoza meteo actualizata, avertizand cu privire la codul galb

- Saptamana viitoare, in Romania ajunge un nou val de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, insoțit de temperaturi de pana la minus 18 grade Celsius, pe fondul fenomenelor meteo asociate furtunii Isha. Aceasta va lovi mai multe state din Europa, unde sunt avertizari meteo de tip Cod roșu. Iata…

- Meteorologii au anunțat ca, dupa episoadele cu ger care au pus stapanire pe Romania, vremea incepe sa se incalzeasca. In zilele urmatoare sunt așteptate valori termice mai ridicate fața de normalul perioadei, potrivit mai degraba pentru primavara.

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani.Prognoza meteo pentru saptamana 25 decembrie 2023 - 1 ianuarie 2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in…

- Astazi, cerul este noros in majoritatea regiunilor și ploua slab - local in Oltenia, Muntenia și in Dobrogea și izolat in sud-vestul Transilvaniei. Ninge in Carpații Meridionali. Vantul sufla slab și moderat.„Vineri vom avea din nou o ușoara creștere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru…