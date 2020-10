Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 15 octombrie, Rusia intentioneaza sa inregistreze cel de-al doilea vaccin potential al sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19. Anuntul a fost facut astazi de agentia de presa TASS, potrivit Agerpres. Vaccinul vizat de aceasta decizie a fost dezvoltat de Institutul Vector din Siberia. Specialistii…

- Studiile clinice privind vaccinul impotriva noului coronavirus, dezvoltate de Universitatea Oxford și AstraZeneca, vor fi reluate, dupa ce au fost suspendate din cauza unei boli aparute in mod inexplicabil la un unul dintre voluntari, a anunțat, sambata, univeristatea din Marea Britanie, conform CNN.Cei…

- Vaccinul va aparea. Dar nu acum. In lupta impotriva infecției cu COVID-19 vaccinul nu este un panaceu, iar afirmațiile precum ca in curind va aparea un vaccin impotriva coronavirusului nu sint științifice, ci politice sau economice. Virusologul Vitali Zverev, academician al Academiei de Științe a Rusiei,…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reactionat marti cu precautie la anuntul facut de cercetatori rusi, potrivit caruia un vaccin anti-COVID-19 este aproape gata pentru a fi aplicat populatiei largi si a amintit ca trebuie respectate toate fazele de testare inainte de a putea obtine autorizatia.…

- Guvernul a anuntat azi un plan detaliat in lupta impotriva obezitatii in Regatul Unit, prin care interzice publicitatea la junk-food, impune detalierea caloriilor in meniuri si impune prescrierea medicala a plimbatului cu bicicleta. Un studiu realizat de agentia sanitara britanica indica obezitatea…