Un urs a sărit gardul unui spital de psihiatrie din Prahova Reprezentanții spitalului au declarat ca nimeni nu a fost ranit, iar personalul sanitar i-a indrumat pe pacienti sa se retraga in pavilioane si sa ramana acolo.Conducerea spitalului a anuntat autoritatile, iar inainte de sosirea echipajului de jandarmi personalul de la paza unitatii medicale a intervenit, alaturi de angajatii spitalului, iar ursul a plecat inapoi in padure.Spitalul de Psihiatrie Voila este amplasat intr-o zona deluroasa din judetul Prahova, la cativa kilometri de centrul municipiului Campina, iar curtea spitalului este partial inconjurata de padure. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

