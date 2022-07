Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti cehi care se ratacisera in zona Gura Zlata din Masivul Retezat au fost recuperati de salvamontistii hunedoreni dupa o interventie de durata. O alta actiune de cautare – a unui turist care a plecat pe o scurtatura nemarcata, in partea superioara a Vaii Gales – continua miercuri dimineata,…

- Un barbat dat disparut inca de vineri a fost gasit decedat in aceasta seara in localitatea Dumbravita, langa Timisoara. Politia a fost alertata printr-un apel la 112 si a gasit corpul fara suflare al lui Gheorghe Ionica (57 ani) sub un copac de pe un teren aflat pe strada Petofi Sandor. Apelul a fost…

- Un locuitor al regiunii Stavropol din sud-vestul Rusiei a contractat antrax. Guvernatorul regiunii susține ca nu exista nici o amenințare de raspandire a bolii, potrivit agenției ruse RIA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Circulația a fost blocata astazi, cu puțin inainte de ora 16:00, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Deva, la kilometrul 370+200, in apropiere de localitatea Hunedoreana Șoimuș. Traficul s-a oprit dupa ce bena unui autotren s-a rastrunat pe carosabil și a blocat benzile 1 și 2 de circulație.…

- Un tanar este cautat cu disperare dupa ce a intrat in balta din zona localitatii Neudorf, judetul Arad, si nu a mai aparut la suprafata. Autoritatile sunt in alerta si actioneaza inclusiv cu ajutorul unui scafandru pentru gasirea acestuia. In aceasta seara, in jurul orei 20:30, pompierii au fost sesizați…

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Arad au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in jurul orei 21:40, pentru gestionarea unei situații de urgența generata de producerea unui accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in orașul aradean Ineu. „La locul evenimentului…

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- Un barbat a fost gasit inconstient sub un utilaj agricol in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, judetul Arad. Echipajul SMURD sosit la fata locului a efectuat manevre de resuscitare, dar nu l-au mai putut salva. Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit azi in jurul orei 12.45 pentru…