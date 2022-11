Un tunel pe sub Cascada Niagara, costruit acum mai bine de un secol, a fost deschis publicului / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

Politistii din Mures s-au autosesizat si fac verificari dupa ce reprezentantul unui partid maghiar a amenintat o jurnalista de la Radio Romania numind-o "ticaloasa" si spunand ca "astfel de oameni ar trebui spanzurati". Dosarul vizeaza infractiunea de amenintare, scrie News.ro.

Incepand cu 1 noiembrie 2022, s- a deschis sesiunea de depunere a cererilor, privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare, anunța senatorul Alfred Laurențiu, senator PSD.

Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri Rusia ca "a facut jocul" Azerbaidjanului, cu "o complicitate turca", in fata Armeniei si ca isi continua "manevra de destabilizare" in regiunea Caucaz, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres.

Palatul Elisabeta este deschis publicului. Expoziția Regala poate fi vazuta:

Catedrala St Giles s-a deschis publicului, luni seara, pentru a permite publicului sa ii aduca ultimele omagii Reginei Elisabeta a II-a. Oamenii stau la coada inca de dimineața pentru a reuși sa ajunga la sicriul Reginei, potrivit The Guardian și Mediafax.

Banca Centrala Europeana va majora din nou ratele dobanzilor joi pentru a lupta impotriva inflației galopante și, avand in vedere ca se ia in considerare o mișcare mare și una record, singura intrebare este cu cat, scrie Reuters, conform Mediafax.

Fostul cancelar german Gerhard Schroder da in judecata parlamentul tarii sale in incercarea de a i se restabili privilegiile speciale ce i-au fost retrase in luna mai, a declarat avocatul sau pentru dpa vineri, scrie AGERPRES.