Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 15 august, in jurul orelor 20.30, la compartimentul Monitorizare Misiuni și Evenimente al Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, a fost primit un apel telefonic efectuat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, ...

- Angajatul unui supermarket de pe strada Victoriei, din Targu-Jiu, a gasit, joi, intr-un coș de cumparaturi, o borseta cu aproape 200 de lei, carduri, chei și documente, el anunțand imediat Poliția. Oamenii legii care patrulau prin zona au aflat ca proprietarul bunurilor este un profesor de…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Soveja cu Primaverii. Potrivit ISU Constanta, o persoana este incarcerata.Doua autoturisme au fost avariate in eveniment, un Opel Corsa si un Audi.O ambulanta SAJ si un echipaj de pompieri se afla la fata locului. ...

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident violent, produs ieri dupa-amiaza, pe strada Raului din municipiul Craiova. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, o autoutilitara marca Nissan, care circula pe strada Targului, la intersecția cu strada ...

- Este vorba despre un camion, un microbuz de transport persoane si un autoturism. Potrivit declaratiilor Claudiei Iuga, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arad, evenimentul a fost catalogat drept tamponare, nefiind inregistrata nicio persoana ranita. Microbuzul era parcat pe…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa particulara din Harsova, pe strada Portului. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul se manifesta la acoperis…

- Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, aflati in serviciul de paza si protectie la sediul Tribunalului Dolj, au depistat, astazi, la intrarea in sediul Tribunalului Dolj, un barbat ce avea asupra sa un obiect periculos. In momentul patrunderii ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din Movila Verde, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana ar fi prinsa in casa cuprinsa…