Un tren de metrou de pe Magistrala 2 a fost retras din circulatie marti, la ora 8:50, la statia Tineretului, linia 1, din cauza unei defectiune tehnice, a anuntat Metrorex.



"Calatorii din tren au fost debarcati in siguranta, in circulatie fiind introdus un alt tren pentru preluarea acestora. La nivelul peronului si vestibulului se fac anunturi pentru informarea calatorilor despre situatia intampinata", se arata intr-o informare Metrorex transmisa marti AGERPRES.



Potrivit sursei citate, in urma acestui eveniment nu au fost inregistrate intarzieri in circulatie fata de graficul…