Un tratament testat contra cancerului de san in stadiu incipient a reușit sa reduca riscul de recidiva cu 25%, potrivit rezultatelor unui vast studiu clinic publicat vineri, reprezentand o speranța pentru numeroase paciente, transmite AFP. Aceste rezultate preliminare au fost prezentate in cadrul celei mai mari conferințe anuale a specialiștilor in cancer, organizata de Societatea americana de oncologie clinica (ASCO), la Chicago. ”Este vorba despre un test clinic foarte important care va modifica practica medicilor”, a precizat Rita Nanda, oncolog la Universitatea Chicago, care nu a participat…