Stiri pe aceeasi tema

- Stația de epurare a Timișoarei a facut… spume, astfel ca o echipa formata din comisari ai Garzii de de Mediu și inspectori ai ABA Banat a venit sa vada ce se intampla. Ei au descoperit in scurt timp și sursa de poluare, astfel ca au dat o amenda consistenta.

- Neculai Bucșa este de astazi, 4 aprilie, oficial, directorul Agenției de Protecție a Mediului (APM) Neamț. Decizia de numire temporara pe funcție a ajuns la Piatra-Neamț marți dupa-amiaza, de la București. Fost comisar și șef al Garzii de Mediu Neamț, Neculai Bucșa succede in funcție dupa Paul Todirica,…

- Papa Francisc a condamnat luni atacul intreprins vineri de un jihadist in sudul Frantei si a salutat eroismul politistului ucis dupa ce s-a predat atacatorului in schimbul unui ostatic, informeaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Seful IPJ Buzau IESE LA RAMPA, dupa acuzatiile fratilor Cosma:…

- Un prieten al lui Radouane Lakdim, autorul atacurilor comise vineri in zona orasului Carcassonne, in sud-vestul Frantei, a fost retinut in cursul noptii pentru asociere terorista, transmite AFP, citand o sursa apropiata anchetei. Persoana retinuta este un minor nascut in anul 2000. Vineri seara a fost…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Un roman in varsta de 20 de ani a fost injunghiat mortal intr-un centru comercial Stratford Centre din estul Londrei. Potrivit martorilor, tanarul a incercat sa iși ajute un prieten care a fost atacat. Beniamin Pieknyi, un roman de 20 de ani, din Valea Jiului, a fost injunghiat mortal la centrul comercial…

- Buzile din fundul curtii, fosele septice neizolate corespunzator sau alte sisteme de epurare a deseurilor casnice similare reprezinta acum tema de discutie intre mai multe institutii ale Oradiei. Dezbaterea a fost iscata, la finele anului trecut, de proiectul municipal de crestere cu 50% a impozitului…

- Chiar daca timpul zboara, vremurile nu se schimba. Ca asa este, ne-o dovedeste inca o data, daca mai era nevoie, lectura ziarelor vechi, gazete aparute, de-a lungul timpului, in Arges. Constiinta si politica sunt notiuni antagonice. Puse alaturi, se anuleaza. O demonstreaza de mai bine de o suta de…