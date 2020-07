Un tip pasionat de ornitologie Intr-o seara, un tip pasionat de ornitologie statea in gradina cand a auzit o bufnita. A imitat-o ca raspuns. Spre uimirea lui, bufnita a dat replica. Noaptea urmatoare, faza s-a repetat. Toata vara, ornitologul si prietenul sau cu pene au “discutat”. A tinut chiar un jurnal de “conversatii”. Tocmai cand credea ca a ajuns sa inteleaga limbajul bufnitelor, nevasta lui discuta cu nevasta vecinului: – Draga, sotul meu nu e in toate mintile. Toata vara a vorbit cu o bufnita. – Ciudat! Si al meu la fel! Articolul Un tip pasionat de ornitologie apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

