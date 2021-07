Stiri pe aceeasi tema

- Gergely Gulyas, seful Oficiului premierului ungar, sustine ideea ca cetatenii capitalei ungare sa poata sa decida in cadrul unui referendum daca vor sau nu construirea Universitatii Fudan, dupa ce conditiile privind investitiile vor fi cunoscute. Gergely Gulyas a vorbit despre aceasta tema pentru publicatia…

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…

- Primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, a anunțat ca va redenumi patru strazi din capitala Ungariei, in semn de protest fața de planurile de construcție a unei universitați chineze in oraș, planuri susținute de premierul Viktor Orban. Decizia edilului a infuriat la culme Bejingul, deoarece…

- Resturile celei mai mari rachete chineze au ajuns duminica in Oceanul Indian, dupa ce mare parte din componente au ars la reintrarea in atmosfera, a anuntat presa chineza de stat, citeaza Reuters relateaza news.ro In ultima saptamana au fost facute mai multe speculatii si au fost emise previziuni…

- Guvernatorul statului american Arizona, Doug Doucey, a aprobat o lege care interzice avortul ca urmare a descoperirii unor anomalii genetice ale fatului ca sindromul Down sau fibroza chistica, cu exceptia situatiei in care este vorba de o afectiune considerata letala, informeaza Reuters, potrivit…

- Procurorii turci au ordonat arestarea a 532 de suspecti, printre care 459 de militari activi, in cadrul unei operatiuni care ii vizeaza pe sustinatori ai miscarii predicatorului Fethullah Gulen, acuzat de orchestrarea puciului esuat din vara lui 2016, transmite luni Reuters,

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen le-a transmis joi emisarilor presedintelui american Joe Biden ca Taiwanul va coopera cu SUA pentru a descuraja amenintarile reprezentate de activitatile militare chineze in regiune, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. O delegatie americana, din care fac…