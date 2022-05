Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate de milion de lei a fost pus sub sechestru de catre Agentia pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Printre bunurile indisponibilizate se gasește un teren agricol și numerar.

- Un obiect din aur, despre care se crede ca ar reprezenta o podoaba pentru par cu o vechime de peste 3.000 de ani, a fost descoperit pe raza judetului Bistrita-Nasaud de un localnic al comunei Matei, care l-a predat Directiei Judetene pentru Cultura (DJC), potrivit anuntului facut vineri de institutie…

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre in valoare de circa 2 milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Printre bunurile indisponibilizate sint trei incaperi locative. Pe linga componenta de recuperare a bunurilor provenite din…

- Un barbat de 41 de ani a avut parte de un sfarșit tragic. Aceasta ieșise sa dea o tura cu ATV-ul, dar intr-un moment de neatenție a pierdut controlul vehiculului și s-a rasturnat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de circa patru milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Au fost indisponibilizate mai multe incaperi locative și nelocative și numerar. 280 000 de lei au intrat deja…

- D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis – SFM Lugoj organizeaza in data de 30.03.2022 ora 11.00 in localitatea Lugoj, str. Al. Astalas, nr. 1 - 3, Etaj 1 licitatia urmatoarelor bunuri imobile proprietate a S.C. REMODET TMB TMB S.R.L, cu domiciliul fiscal in localitatea Secas...