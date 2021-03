Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati participanti la protestul organizat la Craiova fata de restrictiile anti-COVID au fost dusi la sectia de politie, dupa ce intre acestia a avut loc o altercatie. ''In urma cu 20 de minute a fost sesizata o altercatie intre doi barbati participanti la protestul de la Craiova. Jandarmii…

- Șapte proprietari de mașini din Galați au constatat ca au parbrizele și lunetele sparte la mașini. In urma unui apel la 112, a fost identificat autorul distrugerilor, in persoana unui tanar de 27 de ani, care s-a ales acum cu dosar penal. Polițiștii galațeni au fost alertați in acest weekend de o femeie,…

- Politistii galateni cauta doi minori de 13 si 14 ani care au plecat impreuna de la locuintele lor, din municipiul Galati, si nu au mai revenit, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, marti, 9 martie, in jurul orei 22.00, Sectia 3 Politie a fost…

- Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acestora sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie. Dispariția a doi adolescenți a pus pe jar polițiștii din Galați și Constanța. Marți, 9 martie, in jurul orei 22,00, Secția 3 Poliție…

- Noua polițiști de la Secția 16 di Capitala sunt urmariți penal infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura, opt dintre ei fiind reținuți pentru 24 de ore. „La data de 03.03.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- O șoferița neatenta a accidentat grav doi polițisti din Galați care dirijau circulația. Aceștia se aflau la ieșirea din oraș, pe drumul național spre Tecuci, care se surpase in cursul nopții, și deviau circulația pe rute ocolitoare, anunta tvr . Cei doi polițiști, in varsta de 21 de ani, au ajuns la…

- Ședința de judecata in cazul lui Aleksei Navalnii are loc la secția de poliție din Himki, acolo unde ieri, 17 ianuarie, a fost adus dupa ce a fost reținut la aeroport. Avocata, Olga Mihailov, a fost anunțata despre asta cu cateva minute inainte de inceperea ședinței.