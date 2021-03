Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar de 23 de ani a fost condamnat marți de un tribunal din Nimes, în sudul Franței, la 20 de ani de închisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tânara prostituata originara din România și care visa la o viața mai buna în Franța, relateaza AFP.Acuzatul, Anthony…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, in varsta de 66 de ani, a fost condamnat, luni, la trei ani de inchisoare, dintre care unul cu executare, dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie si trafic de influenta in dosarul ”interceptarilor”, relateaza AFP.

- Un fost executor judecatoresc in circumscripția Camerei Teritoriale Nord a fost condamnat la 7 ani inchisoare, in penitenciar de tip inchis și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 3 ani. Verdictul a fost dictat dupa ce Oficiul Nord al Procuraturii Anticoruptie i-a demonstrat vinovația…

- Sportivul Oscar Pistorius, cel care a ucis-o din greșeala pe iubita lui, Reeva Steenkamp, este posibil sa fie eliberat mai devreme din inchisoare. Rudele fetei sunt extrem de deranjate de decizia judecatorilor.

- Miliardarul israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale ("Ferma Baneasa", n.red.), a fost condamnat vineri de un tribunal elvetian la cinci ani de inchisoare cu executare, dupa ce fost gasit vinovat ca…