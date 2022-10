Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 48 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, fiind infectata cu virusul West Nile. Aceasta lucra in vie cand a lesinat si a cazut, iar personalul medical care a raspuns apelului facut prin 112 a transferat-o la Spitalul de Neurochirurgie cu…

- Doi sateni din comuna Siretel au ajuns pentru tratament preventiv la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi dupa ce vaca din curte a fost muscata de o vulpe turbata. La mai putin de 24 de ore dupa ce au venit analizele de laborator care au confirmat ca animalul domestic era infectat…

- In Iasi, numarul infectarilor cu SARS-CoV-2 este in ultimele zile pe o panta descendenta, aspect care se remarca inclusiv in numarul persoanelor care se afla internate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva". Daca la finalul lunii august erau internati 73 de pacienti cu COVID-19, in…

- Barbatul care a fost diagnosticat cu malarie si cel care a fost depistat cu virusul West Nile au fost externati de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Medicii care au tratat cele doua cazuri spun ca niciunul nu mai prezenta probleme de sanatate care sa necesite prezenta lor in…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase" Sf. Paracheva" Iasi trateaza un caz deosebit de grav in Compartimentul de Terapie Intensiva. O pacienta de 65 de ani, se afla sub observatie, cu suspiciune de mucormicoza rinocerebrala, o infectie fungica rara care poate pune in pericol viata pacientului.…

- Un barbat de 41 de ani care a revenit recent in tara din Camerun a fost diagnosticat cu malarie la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Acesta s-a intors in tara la finalul lunii iulie si avea simptome asemanatoare unei viroze respiratorii. A mers la medicul de familie care i-a prescris…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au fost tratati peste 10.500 de pacienti, iar aproape 10.000 au fost redati familiilor. In momentul de fata, din cei 153 de pacienti internati in spital, 84 sunt infectati cu COVID. Aproape 40- din…

