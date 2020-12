Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Gutu nu a implinit 18 ani, dar a obtinut o performanta importanta la nivel de senior. Sportivul de la CS Heracle Timisoara a luat medalia de bronz in cadrul Cupei Mondiale de la Belgrad la lupte greco-romane. Moldoveanul Gutu s-a impus la categoria 77 de kilograme si l-a invins in finala mica…

- Alexandrin Gutu incepe sa confirme si la cele mai importante competitii de lupte greco-romane ale seniorilor! Desi inca nu are varsta majoratului (va implini 18 ani in data de 21 decembrie), sportivul de la CS Heracle Timisoara a reusit o performanta remarcabila, obtinand medalia de bronz in cadrul…

- Suceveanul Teodor Horatau, legitimat in prezent la gruparea bucureșteana Metrorex, a fost selecționat sa faca parte din echipa Romaniei de seniori pentru Cupa Mondiala la lupte greco-romane, care va avea loc in Serbia, in intervalul 12-18 decembrie. Sportivul in varsta de 23 de ani a fost descoperit…

- Federatia internationala de lupte (UWW) a anuntat miercuri ca din cauza neindeplinirii unor cerinte de participare, editia 2020 a Campionatelor Mondiale de la Belgrad (12-20 decembrie) a fost anulata si inlocuita cu o Cupa Mondiala individuala ce va avea loc tot in Serbia, potrivit Agerpres.United…

- Luptatorii de la CSM Suceava s-au intors cu trei medalii de la Campionatele Naționale pentru juniori, prima competiție oficiala organizata pe saltea in plina pandemie de COVID-19. Performerul delegației sucevene a fost Toader Chira, sportivul antrenat de Valerica Gherasim și Daniel Ciubotaru, acesta…