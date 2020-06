Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Dolj s-a legat cu lanțul de un copac in padure, in Parang, pentru tehnici de supraviețuire. El a fost gasit de salvamontiști și jandarmi montani.Șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca tanarul a aruncat cheia de la lacat și nu a mai…

- Un tanar din Dolj s-a legat cu un lanț de un copac din munții Parang, dupa care a aruncat cheia de la lacat. Nu a mai putut sa se elibereze timp de 3 zile și a inceput sa țipe dupa ajutor. A fost auzit de ciobanii din zona, care au alertat autoritațile, iar salvamontiștii au venit și l-au eliberat,…

- Ziarul Unirea Un tanar care s-a legat de un copac intr-o padure din Parang pentru a exersa tehnici de supraviețuire a aruncat cheia lacatului. A fost gasit dupa 3 zile de Salvamont Tanarul a mai avut mancare cu care a rezistat doua zile dupa care a inceput sa strige dupa ajutor. Acesta era deshidratat…

- Un tanar din Dolj a vrut sa exerseze o serie de tehnici de supraviețuire intr-o padure din Parang, dar se pare ca nu a reușit sa treca cu brio de incercare și a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor și a jandarmilor montani. Mai exact, tanarul s-a legat de un picior cu un lanț de un […] Citește…

- Un tanar din Dolj, care s-a legat cu lanțul de un copac intr-o padure din Parang pentru a practica tehnici de supraviețuire, a fost salvat de salvamontiști și de jandarmii montani. Barbatul aruncase cheia de la lacat și nu a mai putut sa ajunga la ea. a declarat Ovidiu Bodean, șeful Salvamont Hunedoara,…

- Un tanar s-a legat cu un lant de un copac intr-o padure din Muntii Parang, apoi a aruncat cheia lacatului. A vrut sa faca un experiment legat de tehnicile de supravietuire in salbaticie, insa nu a luat in considerare faptul ca nu are destule provizii. Dupa trei zile a inceput sa strige dupa ajutor…

- Gest șocant! Un barbat s-a legat cu un lanț de copac și a aruncat cheia, in Munții Parang. Dupa trei zile petrecute in padure, nemancat și deshidratat de doua, a inceput sa strige dupa ajutor.

- Un tanar a vrut sa faca un experiement legat de tehnicile de supravietuire in salbaticie, asa ca s-a legat cu un lant de copac. Dupa 3 zile in padure, aventurierul a regretat tentativa si a inceput sa strige dupa ajutor, fiind salvat de salvamontisti.