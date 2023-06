Un tânăr fără permis, cu o mașină cu numere false, a dat peste polițistul care voia să-l oprească Un tanar fara permis, care fugea prin Timiș cu o mașina cu numere false, a dat peste polițistul care voia sa-l opreasca. Pentru prinderea individului s-au tras inclusiv focuri de arma. Inițial, echipajul de poliție i-au facut semn tanarului de 24 de ani sa opreasca in Timișoara. Acesta a calcat insa mai tare pedala de accelerație. A urmat o cursa nebuna pe zeci de kilometri, cu polițiștii pe urmele lui. La un moment dat, in localitatea Diniaș, individul a lovit un agent care i-a facut semn din nou sa opreasca. Și a continuat fuga, insa, in scurt timp, intr-o curba, a intrat cu mașina intr-un gard,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

