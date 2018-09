Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de noua ani din orasul Flamanzi, judetul Botosani, a ajuns in coma alcoolica la spital, dupa ce a fost gasit inconstient pe camp. In acest caz au fost declansate mai multe anchete.

- Politistii maramureseni desfasoara activitati de cautare a unui tanar reclamat disparut si solicita sprijinul persoanelor care pot oferi informatii pentru depistarea sa. Politistii Biroului Urmariri au fost sesizati despre faptul ca duminica, 22 iulie, MUNTEAN GEORGE NELU, in varsta de 28 de ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta un tanar de 27 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. Acesta a disparut in data de 10 iulie. COVACI REMUS – ALIN ar fi plecat de la domiciliu sau situat pe strada Cotul Mic din municipiul Lugoj, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Un barbat de 33 de ani, condamnat la inchisoare, a fost descoperit, ieri, de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, in Timișoara. Pe numele acestuia Curtea de Apel Timișoara avea emisa o condamnare la inchisoare pe o perioada de 1 an și 6 luni, pentru furt. Barbatul a fost reținut și transportat…

- Atac armat la o sucursala CEC din Cluj-Napoca! Un barbat inarmat cu un pistol și cu fața acoperita a intrat in unitatea bancara și a cerut bani, apoi a fugit. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:10, potrivit IGPR. Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat inarmat și cu fața acoperita…

- Un jaf s-a produs pe CEC Bank în Maraști, în cursul zilei de joi, chiar dupa furtuna. Un barbat a intrat înarmat, nu se știe înca cert daca avea un pistol sau nu, a amenințat sa i se dea banii, dar a fost refuzat. ”Barbatul…

- O tentativa de jaf a fost comisa la sucursala CEC Bank din Cluj-Napoca. ”În jurul orei 15:10, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca într-o unitate bancara, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita…

- Jaf armat la o banca din Cluj-Napoca. Talharul a furat 20.000 de lei dupa ce a amenintat casiera cu un cutit. Politistii incearca acum sa dea de urma atacatorului. Incidentul s-a petrecut acum o jumatate de ora la o unitate bancara din municipiul Cluj-Napoca. Din primele informatii, se pare ca un barbat…