Un tânăr din Blaj, ”spaima” magazinelor din oraș: Trimis în judecată pentru furt. A ascuns un polizor în pantaloni Un tanar din Blaj, ”spaima” magazinelor din oraș: Trimis in judecata pentru furt. A ascuns un polizor in pantaloni Un tanar din Blaj a fost trimis in judecata pentru furt calificat, dupa ce a dat o serie de furturi in mai multe magazine din oraș. Toate s-au intamplat in a doua jumatate a anului 2022, iar o trimitere in judecata a avut loc abia in 4 ianuarie 2024. Modalitatea in care acesta sustragea produsele […] Citește Un tanar din Blaj, ”spaima” magazinelor din oraș: Trimis in judecata pentru furt. A ascuns un polizor in pantaloni in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

