Un tânăr de 33 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul unui hotel Un tanar din Arad a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Cluj-Napoca. Poliția a deschis un dosar de cercetare, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc nefericitul eveniment. Poliția a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112, la data de 20 octombrie, in jurul orei 08.00

