- Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Neamt.Accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata dupa ce victima a intrat intr-o depasire neregulamentara.…

- Un mort si doua persoane accidentate grav este bilantul unui accident care s-a petrecut pe Drumul European 85, in Neamt. Intr-o coliziune au fost implicate doua TIR-uri si tot atatea masini. Evenimentul rutier a avut loc pe 7 ianuarie 2024, in jurul orei 16.00, pe DN 2 – E 85 in zona unui depozit logistic…

- Autoritațile au continuat cercetarile in cazul accidentului din Neamț, in care șase persoane au fost implicate. Victima aflata in stop cardio-respirator, resuscitata de medici, a murit, fiind vorba despre un tanar de 22 de ani. Iata cine vinovat pentru aceasta tragedie de proporții.

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a condus un autoturism desi nu detinea permis de conducere, a comis un accident rutier cu victima si apoi a fugit de la fata locului, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘Din verificarile efectuate de…

- Un tanar de 18 ani a fost grav ranit, joi, 21 decembrie, dupa explozia unei centrale pe lemne. Deflagratia nu a fost urmata de incendiu. Victima a fost transportata la spital, in stare grava, semiconstienta

- Un barbat de 50 de ani și-a trait ultimele clipe, live, pe o rețea de socializare. Omul se afla intr-un autoturism, pe locul din dreapta, iar șoferul conducea baut. Tragedia a avut locc pe un drum din județul Neamț.Victima transmitea cursa in direct, pe o rețea de socializare, iar la un moment dat…

- Un tanar din Satu Mare a furat masina unui taximetrist si s-a izbit violent cu aceasta de zidul unui bloc . In urma accidentului, barbatul a murit. Un barbat care a avut o altercatie cu un taximetrist din Satu Mare a furat taxiul , a plecat la volanul acestuia, a lovit un alt autovehicul si a intrat…

- Un tanar de 28de ani a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat, azi dimineața, intr-un bloc din Satu Mare, potrivit www.presasm.ro . La fața locului s-au deplasat 12 pompieri cu: o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj de prim ajutor, fiind…