- In Punctul de Trecere a Frontierei Siret din judetul Suceava s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 49 de ani. Barbatul era la volanul unui ansamblu rutier format din cap tractor și remorca, inmatriculat in Ucraina. „Cu ocazia verificarilor la frontiera, persoana…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr-o autoutilitara pentru transport legume și fructe, condusa de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr o autoutilitara pentru transport legume si fructe, condusa de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu comisarii Garzii de Mediu au oprit la intrarea in țara doua camioane incarcate cu aproximativ 35 tone de deșeuri. In Punctul de Trecere a Frontierei Petea, pe sensul de intrare in Romania, s-a prezentat, in data…

- Peste 23 de tone deseuri din aluminiu incarcate din Grecia si destinate unor firme din Romania au fost oprite la frontiera si returnate societatii expeditoare, in urma verificarii documentelor de transfer, a anuntat, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu, potrivit Agerpres."In…

- Cantitatea de peste 13 tone de deseuri din plastic din Bulgaria pentru o societate comerciala din Romania a fost oprita de la intrarea in Romania, prin PTF Giurgiu, de politistii de frontiera giurgiuveni, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Un cetatean palestinian, in varsta de 31 de ani, a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, ascuns pe osia unui TIR ce transporta aluminiu din Turcia pentru Austria, potrivit Agerpres."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- Politistii de la frontiera cu Ungaria si Bulgaria, impreuna cu reprezentanti din cadrul Garzii de Mediu, au descoperit, in ultima saptamana peste 330 de tone de deseuri, pentru care soferii nu detineau documente, noteaza Agerpres, potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontiera.Ultima data,…