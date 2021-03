Stiri pe aceeasi tema

- Andrei, un tanar roman in varsta de 21 de ani, din Suceava, a fost ucis de o caprioara, intr-un cumplit accident rutier produs in urma cu cateva zile pe o sosea din Germania.Tragedia s-a produs pe o sosea, intr-o padure, in apropierea localitatii Gros Krams (zona orasului Hamburg), duminica, 20 martie…

- Un tanar de numai 21 de ani, din Bogdanești, a murit intr-un accident stupid care s-a petrecut pe o șosea care traverseaza o padure din Germania. In autoturismul marca Ford cu care circula Andrei Andrișoaia a zburat pur și simplu o caprioara aruncata de o alta mașina care circula in zona. Pe ...

- Doi ani a așteptat barbatul de 43 de ani din landul Baden-Wurttemberg, Germania, sa-i soseasca bolidul de vis, un Ferrari F8, modificat pe comanda intr-un atelier specializat din Berlin. Sambata, 13 martie, omul și-a primit mașina și a facut primul drum. Era sa fie și ultimul, scrie ziarul elvețian…

- Un tanar de 26 de ani a murit, dupa ce mașina cu care se deplasa s-a izbit in cinci automobile ce erau parcate. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:15 la intersecția bulevardului Dacia cu strada Cuza Voda. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa Natalia Stati.

- Un tanar de 24 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se afla, condusa de un șofer beat, s-a rasturnat, iar el a fost aruncat pe șosea. Alți doi tineri s-au...

- Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital dupa ce un microbuz s-a izbit intr-un automobil. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00, la ieșire din localitatea Negureni, din raionul Telenești.

- Un accident s-a produs duminica seara in Alba Iulia, in zona Spitalului Județean de Urgența Alba. Un autoturism condus de un tanar a lovit o alta mașina, cel mai probabil parcata pe marginea drumului. Mașina a fost avariata in partea din fața și i-au sarit airbagurile. La fața locului s-au deplasat…

- Accident grav in Brașov, acolo unde un politician și-a pierdut viața impreuna cu soția sa. Din pacate, cele doua victime nu au avut nicio șansa. Tragedia a fost confirmata de autoritați, iar familia, prietenii și colegii nu-și pot reveni dupa vestea teribila. Cum s-a produs accidentul In urma accidentului…