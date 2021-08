Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 ani, aflat la pascut cu vitele in apropierea comunei Voslabeni din judetul Harghita, a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de un urs. Atacul s-a produs luni dupa-amiaza, iar tanarul a fost salvat de cainii care-l insoteau si care au alungat ursul. "A fost un pastor…

- Un tanar de 19 ani din Tara Galilor care a fost muscat de un paianjen pustnic maro, in zona San Antonio din Ibiza, va suferi o interventie chirurgicala, in tara natala, unde ii vor fi amputate doua degete si o parte dintr-un al treilea deget, dupa ce in aceasta perioada a fost supus unor teste medicale, transmite The…

- Incepand de vineri pana luni, jandarmii și polițiștii harghiteni au intervenit de opt ori pentru indepartarea urșilor. Prezența lor a fost semnalata in localitațile Balan, Baile Tușnad, Gheorgheni, Toplița, Lacu Zetea și Oțeni. Urșii continua sa vina in zonele locuite In cursul zilei de vineri, au fost…

- Caz ieșit din comun in Capitala. Un tanar a fost mușcat de un șobolan chiar in centrul orașului și a ajuns la spital pentru tratament. Pe strazi, gunoaiele zac și acum neridicate, iar oamenii se plang ca sunt șobolani peste tot.

- Incident șocant, in centrul Capitalei. Un tanar de 26 de ani a ieșit din casa pentru a-și ridica pachetul cu mancare de la curier și a fost mușcat de un șobolan, pe trotuar. Cazul atrage din nou atenția asupra deratizarilor care se fac, de obicei, cu intarziere. Abia miercuri, dupa incident, reprezentanții…

- Un tanar de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan chiar in centrul Capitalei. Totul s-a intamplat in Piața Romana. Cu toate ca a fost incalțat cu șosete și papuci, șobolanul a reușit sa-i provoace rani. Tanar mușcat de șobolan in centrul Bucureștiului Incidentul a avut loc marți, in jurul orei 19, in…

- Un barbat de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in centrul Capitalei. Incidentul s-a petrecut in apropierea parcului Gradina Icoanei, in jurul orei 19.00, transmite antena3. Acesta a sunat la 112 și a...