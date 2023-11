Un supermarket cunoscut, devorat de concurență. Lupta în trei pentru aceiași clienți (Foto) Cel mai vechi și mai cunoscut supermarket din cartierul bucureștean Drumul Taberelor se inchide, la aproape 23 de ani de la inaugurare. Un sfarșit previzibil, de altfel, dupa ce concurența in zona a crescut spectaculos odata cu deschiderea altor magazine aparținand unor rețele internaționale. Fostul magazin Billa de pe strada Brașov nr. 23 A, al doilea inaugurat de rețea in Romania, a fost preluat de Carrefour de la grupul Rewe in anul 2015, fiind rebranduit doi ani mai tarziu. Bine poziționat și fara concurența in zona, supermarketul a mers foarte bine aproape doua decenii, pana cand a aparut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pod spectaculos peste raul Dambovița este foarte aproape de deschidere. Podul de pe DN 73, din zona localitații Pod Dambovița, este un proiect romanesc despre care Nicolae Ciuca a spus cu ocazia vizitarii șantierului ca „se termina la timp”. Președintele PNL, Nicolae Ciuca a vizitat astazi șantierul…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, pentru joi, 12 octombrie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pentru a se dezbate problematica traficului și consumului de droguri in Romania. Lupta cu traficul și consumul de droguri este un fenomen care s-a extins…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut luni declarații referitoare la reglementarile pentru jocurile de noroc, susținand ca nu este speriat de amenințarile „industriei pacanelelor”. „Voi merge inainte și in privința reglementarii jocurilor de noroc, nu am nicio problema cu amenințarile din industria pacanelelor…

- Belgienii de la Delhaize, grupul care deține rețeaua Mega Image in Romania, au devenit, pentru 99 de ani, proprietarii bisericii Sfanta Ana din orașul Gent, pe care urmeaza sa o transforme in supermarket. Delhaize voia de mai mulți ani sa inființeze un supermarket cu restaurant și bar de vinuri in cladirea…

- Un afacerist cunoscut din Brașov a fost reținut de catre DNA pentru 24 de ore, fiind acuzat de evaziune fiscala și crearea unui grup infracțional organizat. Afaceristul Calin Donca va afla astazi daca judecatorii il vor lasa in libertate sau daca va ramane inca 30 de zile in spatele gratiilor. Calin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se intalnește cu premierul statului Luxemburg, Xavier Bettel, in poligonul de la Cincu. Obiectivul militar de la Cincu (județul Brașov) este centrul principal de pregatire al Forțelor Terestre ale Romaniei. De asemenea, la Cincu are sediul Grupul de Lupta NATO…

- In prag de nou an școlar și cu 100 de lei buget stabilit in buzunar, am fost la tarabele din piața Obor și in doua supermarketuri din București, ca sa vedem daca reușim sa cumparam suficiente rechizite cat sa incepem școala pregatiți. Am gasit caiete studențești și la 5 lei, dar și la 20, pixuri la…

- Un produs care conține bacteria Listeria monocytogenes a fost retras de pe rafturile Carrefour. Este vorba despre produsul ,,File somon norvegian afumat 200G” al brandului propriu, Carrefour Extra, fiind afectate loturile 08092023 cu valabilitate pana in 08.09.2023 și 17092023 valabil pana la data…