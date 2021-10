Stiri pe aceeasi tema

- Trei din patru locuitori ai Venezuelei traiesc în saracie extrema, în contextul în care tara sud-americana, care a fost unul din cei mai prosperi exportatori de petrol, trece printr-o criza economica fara precedent, relateaza AFP și France24, potrivit Agerpres. O ancheta privind…

- Cotatia petrolului Brent a avansat cu 1,1%, la 71,86 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat la randul sau cu 0,7%, la 67,99 dolari pe baril. Media ultimelor patru saptamani referitoare la livrarile totale de produse in SUA, echivalenta…

- Planul de ajutor de urgenta pentru familii sustinut de administratia presedintelui american Joe Biden si intrat in vigoare in martie pare sa produca primele efecte pozitive, cu o scadere a numarului de copii care sufera de insuficienta alimentara, releva un studiu publicat saptamana aceasta de Biroul…

- Potrivit Aramco, rezultatele au fost sustinute de relaxarea restrictiilor pentru Covid-19 la nivel mondial, campaniile de vaccinare, masurile de stimulare si accelerarea activitatilor economice pe pietele majore. Profitul net al Aramco a urcat de la 24,62 miliarde de riali in urma cu un an la 95,47…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica si Electrica Furnizare au incheiat o anexa la contractul de vanzare energie angro, pentru o cantitate de energie in valoare de 17,783 milioane de lei, conform unui raport remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Perioada in care va fi livrata energia este 1 ianuarie…

- Bolt, prima super-aplicație europeana, a incheiat o runda de finanțare de 600 de milioane de euro, crescand evaluarea companiei la peste 4 miliarde de euro. Bolt va folosi fondurile pentru dezvoltarea noului sau serviciu de livrare de produse alimentare in 15 minute, Bolt Market, și pentru a accelera…

- Vodafone Romania anunța principalii indicatori financiari pentru trimestrul incheiat la 30 iunie 2021, potrivit rezultatelor raportate vineri de Vodafone Group Plc. Vodafone Romania a inregistrat performanțe bune, in ciuda contextului dificil din trimestrul incheiat la 30 iunie 2021. Veniturile din…